Dinapec traz discussões para o setor pecuário

A Dinâmica Agropecuária (Dinapec), um espaço para troca de conhecimento e tecnologia entre o setor, é uma ação da Embrapa Gado de Corte, com o apoio do Governo do Estado. A 15ª edição do evento começou na quarta-feira (21) e segue com as atividades nesta quinta-feira (23).

Durante a cerimônia de abertura, a marca da Dinapec foi a palestra sobre carbono neutro. O Governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou que Mato Grosso do Sul tem sido exemplo mundial de sustentabilidade.

"Nós evoluímos no inventário de carbono do Estado. As técnicas e as práticas agropecuárias estão avançando pra mitigar essa missão, a industrialização moderna. O Mato Grosso do Sul tem dado exemplo para o mund e nós vamos trabalhar nessa linha, porque eu não tenho dúvida que isso traz valorização dos produtos. É nessa linha que nós acreditamos", pontua o governador.

O chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa, falou sobre a importância do evento para a pecuária do estado e sobre a gratificação da realização de um evento com assuntos de grande importância para a pecuária.

"A missão da Embrapa é desenvolver tecnologia para a cadeia produtiva da carne bovina, em benefício da sociedade brasileira. Então, um evento como esse pra nós é muito gratificante, porque mostra a nossa Embrapa Gado de Corte em sintonia com a cadeia produtiva, gerando melhoria de condições de vida, emprego, renda e saúde pra sociedade como um todo", afirma Antônio Rosa.

A populção envolvida no setor esteve presente. O pecuarista Nano Jurgeleiwicz foi ao evento para se especializar e considera o conhecimento um ponto chave para crescer no agronegócio. "Hoje o pecuarista que não tiver atento a novas tecnologias, infelizmente, vai ficar pra trás. A agricultura vai chegar na sua terra e tomar o espaço do gado. Então você tem que procurar fazer uma pecuária sustentável de alta eficiência e desempenho pra que a nós possamos ter uma rentabilidade sustentável e econômica".

A zootecnista da boas práticas agropecuária, Mariana Aragão, discursou sobre as novas técnicas que chegaram ao mercado, que podem ser aplicadas ao bubalismo de corte e aos tubalinos.

"Além disso, nós atualizamos o programa, nos trouxe um olhar mais forte da sustentabilidade e da gestão ambiental. O bem-estar animal também entrou agora de uma forma mais mais específica, mais sensível dentro do programa, agora temos um critério. Também criamos uma sessão de indicadores técnicos e econômicos que o produtor, se ele quiser aderir, pode fazer a reprodução e aplicar esses indicadores, gerando acesso a um resultado dele", explica Mariana.

Quem está iniciando na profissão também aproveitou o Dinapec para aprender. O estudante Michael Martinez afirmou que o contato com professores e pesquisadores agrega muito no futuro profissional. "Pessoas também interessadas no setor do estado de Mato Grosso do Sul e Embrapa é referência para produtores e estudantes de tecnologia".

Evento

Na tarde desta quarta-feira (22), a partir das 13h30, o secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, aborda o tema de "precocidade e produtividade na pecuária de corte".

O evento ocorre na Embrapa Gado de Corte, localizada na avenida Rádio Maia, número 830, Vila Popular.