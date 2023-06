"Direção Cidadã" SAS promove qualificação de 120 motoristas na Capital

Com o objetivo de promover a qualificação profissional dos motoristas da Secretaria de Assistência Social (SAS), a Gerência de Gestão da Escola do Sistema Único de Assistência Social (Suas), está realizando uma formação inédita que vai contemplar 120 motoristas que atuam nas unidades e junto aos usuários da Rede Municipal de Assistência Social. O curso “Direção Segura e Cidadã”, ministrado em parceria com a Agência Municipal de Transporte (Agetran), teve início nesse sábado (03) e até setembro vai reunir profissionais especialistas em trânsito, veículos e da SAS para ministrar conteúdos que abrangem desde a política de Assistência Social; Legislação Municipal para Condutores de Veículos; Direção Defensiva até Noções de Primeiros Socorros.

O curso acontece aos sábados no auditório da SAS e começou a ser estruturado há pelo menos um ano. De acordo com o chefe da Divisão de Estatísticas e Sinistros de Trânsito da Agetran, Renan da Cunha Soares Júnior, que também é instrutor do curso, as atividades diárias de condutores de veículos oficiais na Assistência Social exigem uma série de conhecimentos específicos sobre a política do setor e também postura ética adequada, uma vez que o profissional irá transportar usuários em vulnerabilidade.

“Além dos conhecimentos sobre o comportamento no trânsito são também necessários os conhecimentos sobre a legislação municipal, condução de veículos e como agir em situações de emergência no trânsito. Um motorista melhor preparado diminui a possibilidade de sinistros e de infrações, colaborando para um trânsito mais humano e seguro”, enfatizou Renan.

Para a superintendente de Gestão do SUAS, Marcilene Rodrigues, que na abertura do curso falou sobre a política de Assistência Social do município, a iniciativa é também uma oportunidade de valorizar os servidores. “Os profissionais do transporte exercem uma função primordial dentro da Secretaria e integram uma engrenagem que precisa ser compreendida por todos, por isso, é uma oportunidade de trocar experiências porque temos que ampliar o universo de conhecimento sobre o órgão que atuamos”, disse.

A gerente de Gestão da Escola do SUAS, Simone Gomes Martins Vieira, explicou que os profissionais foram divididos em três turmas, que participarão de quatro módulos de aulas. “Isso tudo é para que tenham mais qualidade, segurança e melhoria no trabalho”, pontuou.

Prática

A capacitação vai além das aulas teóricas. Os profissionais também terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre Boas Práticas para a Conservação do Veículo, Assistência e Limpeza do Veículo.

O instrutor, especialista em automóveis, Fernandes Dias, ressaltou a importância de fazer um check list dos componentes do carro antes do início das atividades do dia.

“Pensamos também no dia de amanhã porque hoje vocês tão aqui na SAS, mas no futuro poderão atuar em outro local e esse conhecimento vai agregar no currículo”, destacou a secretária-adjunta de Assistência Social, Inês Mongenot.

O gerente de Transporte da SAS, Waldic Magalhães reforça que os profissionais são capacitados para exercer a função, porém é necessário sempre atualizar as informações e buscar o aprimoramento. “Vimos a necessidade de investir porque atendemos pessoas que estão passando por algum momento de fragilização. Você precisa aplicar seu coração no trabalho, senão não faremos um atendimento adequado. Não basta entrar no carro e conduzir, é preciso lembrar que estamos transportando um ser humano que precisa de ajuda”, concluiu.

*Com informações de Ascom PREFCG