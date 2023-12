Direito do Agronegócio é suporte jurídico para produtores rurais

O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, representando cerca de 25% do PIB e gerando mais de 20 milhões de empregos. Para atender as exigências e a demanda do setor, cada vez mais produtores rurais precisam de suporte jurídico para responder às necessidades e dinamismo do mercado.

Cid Eduardo Brown da Silva - advogado, professor do curso de Direito da Unigran Capital explicou que esta é uma área de atuação que tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. O professor ressaltou ainda que além do atendimento direto do mercado, os advogados podem atuar de forma terceirizada como prestador de serviço ou consultor jurídico.

Advogado, Silva destacou a importância da formação qualificada e sólida do acadêmico que possa proporcionar uma compreensão abrangente das questões legais relacionadas ao agronegócio. Acompanhe a entrevista completa.