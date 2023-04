Direto da Catalunha, Haciendas Reserva mantem viva tradição do Jamón

Direto da A WTM Latin America, o mais importante evento de turismo realizado no Brasil e no mundo, Paulo Machado falou sobre os produtos das Haciendas Reserva, empresa que importa direto da Espanha, na Catalunha, para o Brasil.

Na colonização espanhola, as Haciendas, ou também Fazenda, eram locais que eram utilizados para lavoura, na grande maioria para cultivo de uma única planta, ou seja, a monocultura. A paixão pela arte da charcutaria, que já vinha da Tradição e cultura familiar. Fez do processo de curar pernil de porco de forma 100% natural, uma das mais saborosas do país.

Paulo Machado conversou com Sinval Donizete, cortador de Jamón profissional. Confira a coluna na íntegra: