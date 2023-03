Discussões sobre o projeto da BR-163 continuam

Nesta terça-feira (21) a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou a primeira audiência sobre a relicitação da BR-163, somente do trecho norte da via, chamado de Rota do Pantanal, trecho de 380 quilômetros que vai de Campo Grande até a divisa com Mato Grosso.

A rota sul, chamada de Tuiuiú, será discutida em outro projeto e outra relicitação.

O projeto apresentado pela ANTT na audiência prevê: duplicação de 67 km; 84 km faixas adicionais; vias marginais; travessias urbanas e dispositivos de segurança, além de pontos de ônibus, passarelas e travessias de fauna. O novo contrato de concessão terá o prazo de 30 anos, com investimentos de R$ 4,3 bilhões para as obras e R$ 2,8 bilhões para a operação de serviços.

Serão 4 praças de pedágio, em Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde do Mato Grosso e Pedro Gomes, com valores diferentes para cada trecho e com um teto que varia de R$11,71 a R$19,02. Durante o leilão, a expectativa é que estes valores reduzam em até 14% e usuários que paguem pedágio de forma eletrônica tenham desconto de 5%.

A próxima audiência será dia 24 de março, em Brasília. A agência planeja que o edital de relicitação e o leilão aconteçam até junho do próximo ano e a assinatura do contrato, no último trimestre de 2024.

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) e deputados estaduais apresentaram as mudanças necessárias para a ANTT durante a audiência. Confira: