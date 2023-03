Disponível em mais de 50 locais, vacinação contra a covid-19 segue na capital

A vacinação contra a Covid-19 segue disponível em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande. Todas as doses estão sendo aplicadas, seguindo o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Trabalhadores da saúde de qualquer idade, além de idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais, podem receber a vacina Bivalente.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

A aplicação da primeira dose foi liberada na última semana para crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades. Até então, somente o público com comorbidades estava apto a receber o imunizante.

Demais públicos

A vacinação segue disponível para todas as pessoas com 3 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço, dentro dos prazos estabelecidos.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme os calendários disponíveis no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg. Os locais de vacinação também podem ser consultados neste endereço.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar a carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Imunização

Até o momento, 738 mil pessoas foram vacinadas com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o que representa mais de 80% de toda a população campo-grandense. Em Campo Grande já foram aplicadas mais de 2 milhões de doses, desde o início da campanha emergencial de vacinação contra a doença, iniciada em 19 de janeiro de 2021.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande