Vacinação contra a Gripe acontece em mais de 70 locais para todos os grupos prioritários

Iniciada no dia 03 de abril, a campanha de vacinação contra a Gripe segue em Campo Grande com doses disponíveis para todos os públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. Quem ainda não se vacinou deve procurar uma das mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos da Capital.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem se vacinar os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidades, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Baixa procura

De acordo com a primeira parcial da campanha de vacinação divulgada no dia 14 de abril aproximadamente 25,8 mil pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa menos de 8% de cobertura. A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, o equivalente a 300 mil pessoas.

A maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Até o momento, 17,3 mil pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, ou 12,84% do quantitativo populacional estimado em 134,7 mil pessoas.

Após os idosos, os professores do Ensino Básico e Superior, que englobam o público de Trabalhadores da Educação, estão entre que mais se vacinaram, com 8,86% de cobertura, seguido das Puérperas (7,89%) e os Trabalhadores da Saúde (6,91%). Entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, apenas 3,2 mil foram vacinadas, ou o equivalente a 4,67% do público estimado de 69,8 mil pessoas.

Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

*Divulgação Prefeitura de Campo Grande