Disputa do Rodeio Nacional em Touros marca o encerramento da 24ª Expo Sidrolândia

Rodeio de sucesso e com grande público presente. Assim foi o encerramento de mais uma edição da Expo Sidrolândia, a Feira de Agronegócio, Comércio e Indústria que aconteceu de 05 a 10 de setembro no Parque de Exposições Waldomiro João Comparin. O rodeio contou com 26 montarias, reunindo participantes locais, sendo seis do município, e de outros estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Só no domingo, último dia de exposição, pelo menos mais de 3.500 pessoas acompanharam as disputas finais.

“Esse é um dos eventos mais aguardados e que atrai grande público para a exposição. Estamos com sentimento de dever cumprido e satisfeitos por saber que o Sindicato Rural realiza a programação para atender vários públicos, desde as crianças, jovens, aos produtores e amantes de rodeio e leilões”, enfatizou o Presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello.

Debates técnicos

A 24ª Expo Sidrolândia também contou com uma programação técnica, atraindo produtores, consultores e representantes do setor do agronegócio para o 1º Encontro Técnico da Avicultura, realizado pelo Senar/MS. As discussões e apresentações ficaram em torno de temas como: Influenza Aviária, Cooperativismo, Manejo de Verão para Frangos de Corte e Plano de Contingência. O Encontro de Avicultura ainda contou com parceria do Iagro, Sebrae e palestras da Seara e JBS.

A Rota Rural foi outro destaque da Expo Sidrolândia. Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Sederma), foram ministrados cursos na prática de Fabricação de Queijos Artesanais (Queijaria) e Mini Processamento de Hortaliças (Agro Horti). E, sem deixar de mencionar, o Torneio Leiteiro, com premiação dos ganhadores.

Mercado Agrícola

Em parceria com a Aprosoja/MS, o Circuito de Palestras Técnicas trouxe para a Expo Sidrolândia, a palestra “Mercado Agrícola Atual e Perspectivas”, com o engenheiro agrônomo, mestre em economia rural e doutor em engenharia da produção, Eugênio Librelotto Stefanello. Ele abordou os preços das commodities agrícolas, a tendência do milho em se manter em baixa nas cotações e o cenário otimista para 2024.

“Apesar de uma menor margem de rentabilidade quando comparamos com as últimas duas safras, a previsão de mercado aponta para um preço acima do custo operacional por saca de soja no ciclo 23/24. Portanto, o conselho aos produtores neste cenário de margem mais estreita, é de que façam vendas parceladas de sua produção nos momentos de alta das cotações, a fim de compor um preço médio mais favorável”, explicou o palestrante.

O fechamento dos negócios da feira, movimentação de público durante os seis dias de evento são informações que ainda estão sendo apuradas pelo Sindicato Rural de Sidrolândia. Assim que concluído o balanço será informado oficialmente.