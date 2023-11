Disputa pela prefeitura da Capital é terreno incerto para Carlão

Em entrevista à CBN Campo Grande, o presidente regional do PSB, Paulo Duarte, cravou o nome do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão, como pré-candidato a prefeito. Mas Carlão admitiu estar à disposição do partido para esse desafio sem a confiança de ganhar eleição, porque já fala em apoiar outro candidato no segundo turno. Por isso até deixou em aberto a possibilidade de ser vice de chapa encabeçada por outra legenda, se for conveniente para o PSB.

Mas enquanto não avançar as negociações com outras legendas, Carlão estará à frente da batalha eleitoral em Campo Grande, sabendo das limitações do PSB bater de frente com rivais com maior peso político e eleitoral. A ideia de Carlão não é só disputar por disputar a prefeitura. O plano do PSB é eleger uma grande bancada de vereadores na Capital.

O presidente regional do PT, Vladimir Ferreira, declarou hoje aqui na CBN Campo Grande que o PSB é um dos alvos para a construção de aliança partidária em torno da pré-candidatura da deputada federal Camila Jara. Por enquanto, só está na intenção porque o partido ainda precisa oficializar o nome de Camila.

O PSB está, também, sendo assediado pelo PSDB para encorpar o palanque do deputado federal Beto Pereira na corrida eleitoral em Campo Grande. Mas não abriu espaço para o partido indicar o vice de Beto.

Só que o plano do comando regional do PSB é ter Carlão na disputa para a prefeitura. Assim, o partido terá muito mais chance de eleger uma bancada de até cinco vereadores.

