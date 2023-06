Distrito de Angélica receberá pavimentação asfáltica

Foi publicado no Diário Oficial (DOE-MS) o contrato que prevê que a pavimentação de três ruas do distrito de Ipezal, que fica a 30km do município de Angélica.

Receberão asfalto e drenagem de águas pluviais a Rua Presidente Kennedy, a Rua da Independência e a Rua Pedro Pedrossian. O investimento na obra será de mais de R$ 2 milhões. Já a empresa responsável pela execução será a Águia Construtora.

Os serviços devem começar após a liberação do documento que autoriza o início da obra. Já o prazo de duração será de 180 dias consecutivos.