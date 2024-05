Diversidade cultural e representatividade conferem autenticidade à Mostra Pretou

Nos dias 08 e 09 de maio será realizada a primeira edição da‘Mostra Pretou’. O evento cultural, organizado por Fábio Castro - artista da moda e idealizador da mostra - vai reunir mais de 20 artistas de vários segmentos culturais. Nos dois dias de evento, o público terá a oportunidade de conferir exibição de filmes, dança, poesia, pintura ao vivo, desfile de moda, exposição de artes visuais, apresentações musicais e rodas de conversa.

Nesta sexta-feira (03), Fábio, Júnior Matos - Saxofonista e Pedro Fernandes - Tecladista, participaram do quadro CBN Cultural. Durante a entrevista, eles falaram sobre as motivações que levaram cada um a ingressar na arte e das expectativas com o evento da próxima semana. A Mostra Pretou será realizada às 17h, na Cervejaria Capivas. Mais informações no perfil @vitrinedomato.

Programação:

DIA 08 de maio:

- 17h00: Abertura da exposição coletiva "Enegrecer" e live painting com Tita Flore;

- 17h30: DJ Ladyafro;

- 18h00 - 19h30: Exibição de curtas e roda de conversa com cineastas negros;

Ulisver Silva, Railson Chaves e a professo de audio visual da UFMS Daniela Siqueira

- 19h30: Performance de Sabrina Lima;

- 20h00: DJ Ladyafro;

- 20h30: Intervenção poética com C.J

- 21h00 - 22h00: Apresentação musical com Junior Matos.

DIA 09 de maio:

- 17h00: Bate-papo com artistas negros da literatura;

- 19h00: Intervenção teatral com Yago Garcia;

- 20h00: DJ TGB;

- 20h30: Intervenção de dança com Arielll Lucasss e Bia Ramos;

- 21h00: Desfile de moda com marcas Touché, Ayele Tissu e Pele Preta;

- 21h30 - 22h30: Apresentação musical com Silveira