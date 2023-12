Diversificação é a melhor recomendação financeira para 2024

O quarto e último episódio da série Análise e Perspectivas 2023/2024, exibido na Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (14), reuniu os especialistas em mercado financeiro João Soares e Lilian Linhares, da Rio Negro Investimentos, e Fernando Ferreira, da XP Investimentos.

Para os analistas, não há dúvidas de que o próximo ano será melhor do que 2023 para os investidores do setor financeiro, com a previsão de retorno do fluxo de capitais nacionais e estrangeiros.

Continue Lendo...

Fernando Ferreira, Estrategista-chefe da XP Investimentos

Um dos argumentos de Ferreira é a continuidade, por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ao ciclo de flexibilização de juros na economia brasileira e a retomada do crescimento da China. Mas ainda será preciso cautela na opinião dos analistas e a recomendação é que os investidores diversifiquem suas apostas no mercado financeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe os detalhes dessa projeção no vídeo abaixo.

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade.