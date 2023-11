Dívidas de energia podem ser quitadas com até 50% de desconto

Está sendo realizado nesta quarta-feira (22/11), o Dia D do Programa Desenrola, que está oferecendo oportunidade para os clientes com dívidas de até R$ 20 mil colocarem as contas em dia com descontos que podem chegar a 75% e parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês. O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Para atender o público, a agência central da Energisa de Campo Grande, na avenida Calógeras, 2.499, estará de portas abertas até uma hora após o encerramento, ou seja, até às 17h. Além disso, o atendimento presencial ganhou reforço tanto em Campo Grande quanto em Corumbá.

Além disso, os clientes que não preenchem os pré-requisitos para participarem do programa do governo federal também têm uma chance de regularizar as suas dívidas. O Grupo Energisa lançou uma ação de negociação própria digna de Black Friday, com ofertas para todos os clientes de sua área de atuação. Com desconto nos juros, multas e correção monetária, o abatimento pode chegar a 50% do total da dívida. Há ainda a possibilidade de parcelamento do débito em até 24x.

*Com informações: Assessoria Energisa MS