Divulgação listagem de alunos da SED e problemas com servidor

Com medo de perder a vaga do filho na escola, ouvinte entrou em contato com à Rádio CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (5), relantando problemas no servidor da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (Sed). "Estou tentando desde as 7h da manhã mas o site está com Funcionalidade Temporariamente Indisponível " afirmou.

Procurada, a pasta disse que "a SED já realiza a matrícula de forma 100% digital desde 2018 e trabalha com uma organização especial para garantir o acesso, caso ocorra algum problema técnico nas plataformas, seja no ato da realização da pré-matrícula, seja no momento da consulta das listas de designação".

Quando questionada sobre as designações dos alunos, foi informado que "Nós temos o período de designação, quando nós fazemos as montagens das turmas. Quando esse período passa, é divulgada a lista de designação - que será publicada no domingo, dia 8".

Confira os prazos:

Publicação da listagem da 1ª designação: 08/01/2023

Publicação da listagem da 2ª designação: 15/01/2023

Os alunos designados deverão comparecer até a unidade escolar para assinar o requerimento e efetivar a matrícula dentro dos prazos estabelecidos. Confira tudo no Painel do Aluno (clique aqui).

