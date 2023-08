Divulgada a lista de selecionados para o Programa Vencendo o Medo de Dirigir

A lista de pessoas convocadas para a 1º etapa do Programa Vencendo o Medo de Dirigir já foi divulgada e contempla 100 pessoas. Quem se inscreveu pode confeir a lista clicando aqui, os selecionados serão convocados para a primeira etapa por meio do e-mail cadastrado no momento da inscrição.

O programa prevê encontros com os inscritos, e o primeiro deve ocorrer ainda neste mês na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), onde os selecionados participarão de sessões de psicoterapia em grupo para conhecer, avaliar e acompanhar a necessidade de cada participante, e assim poder detectar os tipos de fobias e dificuldades para conduzir um veículo automotor, bem como terapia de enfrentamento.

O Detran estuda a possibilidade de ampliar programa para atender mais pessoas, já que as inscrições foram encerradas rapidamente. “Estamos estudando ampliar o programa conseguir alcançar mais pessoas. Tivemos muita procura, demostrando que as pessoas precisam desse programa”, explica a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo.

(*Com informações Detran-MS)