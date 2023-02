Divulgadas as datas para curso de informática e montagem e manutenção de computadores

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, já está com a agenda completa para os cursos de Informática e de Montagem e Manutenção de Computadores. São cinco turmas previstas, sendo duas Montagem e Manutenção de Computadores e três de Informática Intermediária.

A primeira turma do curso de Informática Intermediária está prevista para começar no dia 27 de fevereiro e vai até 3 de março. As aulas vão acontecer de manhã na Incubadora Zé Pereira, localizada na Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

A segunda turma inicia dia 6 de março e vai até 10 de março. As aulas também acontecem de manhã na Incubadora Santa Emília, localizada na Avenida Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim São Conrado.

Já a terceira e última turma do curso de Informática Intermediária começa no dia 10 de abril e vai até 14 de abril, na Incubadora Estrela Dalva, localizada na Avenida Marquês de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste curso os alunos recebem orientações sobre hardware, software, pacote office, Windows 10, navegadores internet e diversos tópicos que são requisitos de conhecimento fundamentais para o mercado de trabalho.

Já a primeira turma do curso de Montagem e Manutenção de Computadores vai acontecer do dia 25 de maio a 2 de junho, de tarde, na Incubadora Estrela Dalva, localizada na Avenida Marquês de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados.

A segunda turma será do dia 19 de junho a 30 de junho, de tarde, na Incubadora Zé Pereira, localizada na Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

O Curso de Manutenção de Computadores ensina como montar microcomputadores, instalar e configurar hardwares e softwares, preparando o aluno para uma nova habilidade e profissão, garantindo uma renda extra.

“Nosso objetivo é promover cada vez mais esses cursos, para que mais pessoas possam adquirir conhecimento em tecnologia e, com isso, tenham alternativas de novas ferramentas de trabalho”, diz o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Fique atento às datas

Informática Intermediária

De 27/02 a 03/03 – Incubadora Zé Pereira – R. Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

De 06/03 a 10/03 – Incubadora Santa Emília – Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim São Conrado.

10/04 a 14/04 – Incubadora Estrela Dalva – Av. Marques de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados.

Montagem e Manutenção de Computadores

23/05 a 02/06 – Incubadora Estrela Dalva – Av. Marques de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados.

De 19/06 a 30/06 – Incubadora Zé Pereira – R. Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

Para saber novas datas fique de olho no calendário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio pelas redes sociais no Facebook da Sidagro ou @sidagroms no instagram. Quem preferir ainda pode ligar no telefone 4042-0427.