Divulgadas as listas de aprovados no Sisu 2023

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023 foram divulgados nesta terça-feira (28), no site. O programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que estudarão em universidades públicas.

Fui aprovado e agora?

Se você foi aprovado em um dos cursos de sua escolha, Parabéns! O próximo passo agora é verificar quais os documentos exigidos para a matrícula na instituição de ensino que você foi selecionado. Algumas universidades aceitam o envio desses documentos de forma digital, outras, apenas presensialmente. O Prazo para as primeiras matriculas é de 2 a 8 de Março.

Não fui aprovado, o que devo fazer?

Normalmente as universidades oferem novas chamadas, fique atento e manifeste interesse nessas vagas. O periodo para participar das listas de espera é de hoje (28) a 8 de março. Neste ponto o condidato deve escolher se quer concorrer a sua primeira ou segunda opção. Os resultados serão divulgados pelas próprias universidades.

Todo o processo é feito pelo site do Sisu, disponivel na matéria. Fique atento ao site oficial das universidades escolhidas para não perder prazos e acompanhar as chamadas.