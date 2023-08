Do berçário ao ensino médio, colégio Status trabalha com metodologias ativas

O desafio principal enfrentado pelos estudantes é ter disposição para lidar com tantas matérias. Entretanto, Rita Pisco, psicopedagoga e coordenadora de relacionamentos, afirma que no colégio Status, operam com a metologia interacionista.

Dessa maneira, o aluno consegue ser protagonista do próprio processo, obedecendo uma rotina, com valores cívicos e éticos e respeitando as regras, sem deixar de respeitar sua vontade.

Assim, as questões e habilidades emocionais também são exercidas na escola, com apoio da família. Quando esse lado é trabalhado com disciplina, a aprendizagem acontece, conforme Rita.

Nas atividades extracurriculares, o aluno também consegue enxergar a sua vocação. Um dos grandes boons, confirmado pela coordenadora, é o ensino bilíngue e a forma de ensinarem matemática através da lógica. Além disso, o ensino de robótica e atividades esportivas também são incentivadas.

A melhor maneira de despertar a área acadêmica adormecida, é dar oportunidade a todos os alunos em olimpíadas de conhecimento.

Confira a entrevista, que ocorreu nesta terça-feira (29), ao vivo na CBN Campo Grande, clicando no link abaixo.