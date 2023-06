Do cinema às ruas: Indiana Jones e Topolino estão de volta 

O filme “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” chegou ontem (29) aos cinemas brasileiros e virou assunto na coluna Mover desta semana. O longa marca a despedida do ator Harrison Ford, aos 80 anos de idade.

Mas o tema principal da conversa foi o renascimento do Topolino. O clássico e charmoso carro da Fiat está sendo relançado com versão elétrica. Ainda há a expectativa da vinda (ou não) do veículo para o Brasil.

Assista a coluna na íntegra: