Doação de agasalho garante entrada no Bioparque Pantanal neste sábado

Lazer, conhecimento e solidariedade são parte de ação neste sábado (13), no Bioparque Pantanal. A entrada para visitação nesse dia será a doação de um agasalho em bom estado de conservação. Podem ser doados cobertores, casacos, luvas, cachecóis, gorros, meias e sapatos.

Essa será a primeira ação do Bioparque Solidário que será marcada pela campanha do Governo do Estado Seu Abraço Aquece. O horário de funcionamento do Bioparque neste sábado é 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Quem já garantiu a visita ao local para este sábado, por meio do site de agendamento também pode contribuir com a campanha doando um agasalho. Além disso, caixas para arrecadação de peças estão disponíveis no local, caso alguém tenha interesse em doar.

*Com informações do Governo do Estado