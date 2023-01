Doce de leite, Requeijão e Farofa de Cebola

A Pousada Aguapé, localizada em uma fazenda no Pantanal de Aquidauana, possui cenário exuberante com: corixos, vazantes, baías e vegetação de Cerrado. É a primeira propriedade da região que começou a se dedicar ao ecoturismo, além das atividades rurais, com atendimento bem caseiro e aconchegante e uma opção grande para a observação da fauna e da flora local.

Receitas com: queijo, requeijão e doce de leite são frequentes pois, junto à criação de Nelore para corte, existe também, a produção de gado leiteiro, que é mais manso e fica sempre próximo às casas.

Na Pousada Aguapé, os produtos lácteos das refeições são produzidos todos na própria fazenda. Justamente por isso que criei para a Rota Gastronômica Pantaneira um prato a base de requeijão e doce de leite caseiro produzidos de forma artesanal. O meu toque especial de Chef ficou por conta da farofa crocante de cebola, que traz textura e sabores intrigantes para a sobremesa.

Confira a coluna Viagem de Sabores desta quinta-feira (12), na íntegra:



Requeijão de corte com doce de leite e farofa de cebola crocante



Ingredientes:

400 gramas de Requeijão de corte

250 gramas de doce de leite

300 gramas de farinha de mandioca

100 gramas de cebola branca

70 gramas de manteiga

1 limão taiti



Modo de preparo

Para farofa de cebola

Em uma panela, adicione a manteiga e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente a farofa e reserve. Corte o requeijão em formatos de triângulos ou no formato que preferir.



Montagem:

Disponha de um prato e comece a montagem com a farofa de cebola, o queijo cortado em pedaços, o doce de leite espalhado em volta e finalize com um pouco de raspas de limão.

Obs: cuidado para não ralar a parte branca do limão, pois ele pode amargar o prato.

Rendimento: 4 pessoas



Pousada Aguapé

Informações:

Instagram: @pousada_aguape

www.pousadaaguape.com.br