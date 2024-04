Doce francês é a combinação perfeita de caramelo e baunilha

O Canelé é uma deliciosa sobremesa francesa que tem origem na cidade de Bordeaux. É conhecido por sua casca caramelizada e crocante por fora, e por ser macio e cremoso por dentro.

Tem uma forma característica, em formato de pequenos cilindros com sulcos em relevo, forma esta dada pela forma de metal que tem este relevo “canelado”, com de beradinhas simétricas que dão o charmoso formato a receita.

A receita tradicional do Canelé leva ingredientes simples, como leite, açúcar, farinha, ovos e baunilha. Após a preparação da massa, ela é deixada descansar por pelo menos 24 horas, para que adquira sua textura e sabor característicos.

Em seguida, a massa é colocada em formas de cobre e assada em forno bem quente, o que resulta na formação da casca caramelizada.

O sabor do Canelé é delicado e levemente adocicado, com notas de baunilha e caramelo. Sua textura é macia por dentro, quase como um pudim, contrastando com a casca crocante. É comum encontrar variações do Canelé, como os sabores de chocolate, café e rum.

O Canelé é uma sobremesa bastante apreciada na França e tem ganhado popularidade em outros países. É perfeito para ser degustado acompanhado de um café ou chá, e também pode ser servido como sobremesa em ocasiões especiais.

Se você ainda não experimentou essa delícia francesa, vale a pena buscar uma confeitaria que ofereça o Canelé e se deliciar com essa iguaria única.