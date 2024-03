DOF apreende carreta com contrabando de pneus e celulares em Paranhos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizaram uma importante apreensão na manhã de hoje (20). Quanto interceptaram uma carreta Scania 113 com um semirreboque carregado com mais de R$ 300 mil em pneus e celulares de origem estrangeira. A ação ocorreu no trevo de acesso ao município de Paranhos, localizado no extremo sul do estado.

Os militares estavam realizando bloqueios na região, que conecta a MS-156 e a MS-295, na zona rural de Tacuru, quando abordaram o condutor da carreta. Durante a entrevista, o motorista alegou que estava transportando uma carga de soja com destino a Maringá, no estado do Paraná.

Após busca minuciosa, os policiais descobriram um compartimento oculto no semirreboque do veículo. Ao ser questionado, o condutor admitiu que além da carga de soja, também estava transportando 138 aparelhos de telefone celular e 20 pneus para caminhão.

O motorista informou que a carga de soja e os produtos contrabandeados seriam entregues na cidade paranaense. Os materiais apreendidos, avaliados em cerca de R$ 303 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo. O condutor da carreta foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí para os procedimentos legais.

*Com informações: Assessoria DOF