DOF apreende mais de 20 quilos de maconha em ônibus

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem de 20 anos com mais de 20 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (17), em um ônibus na zona rural de Ponta Porã.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio no Trevo do Copo Sujo, na MS-164, quando os policiais abordaram o coletivo e realizaram a revista dos passageiros. Durante a revista, um dos passageiros apresentou comportamento suspeito e, na revista de sua bagagem, foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Continue Lendo...

Ao todo, foram apreendidos 23 kg da droga, avaliada em aproximadamente R$ 50 mil. O suspeito confessou que pegou a droga em Ponta Porã e a levaria para a cidade de Aparecida de Goiânia (GO), onde a venderia para pagar uma dívida com traficantes.

A operação que resultou na apreensão da droga faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ). A ação também contou com o apoio da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF