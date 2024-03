DOF apreende mais de 300kg de maconha em Bataguassu

Na noite de domingo (24), uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de um veículo VW Gol carregado com 311,1 quilos de maconha e 14,8 quilos de skank, totalizando mais de 325 quilos de drogas. O flagrante, com valor estimado em R$ 800 mil, aconteceu durante um bloqueio policial na rodovia MS-395, em Bataguassu.

Ao receber ordem de parada, o condutor do veículo desobedeceu e acelerou, iniciando uma perseguição. Após alguns quilômetros, o carro foi abandonado por dois homens que fugiram para uma mata densa às margens da rodovia.

Continue Lendo...

Os policiais do DOF realizaram buscas na região, mas os indivíduos não foram localizados. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu, onde o veículo e as drogas apreendidas foram entregues.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ). Também contou com o apoio da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF