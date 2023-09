DOF apreende pasta base de cocaína em tanque de carro e recaptura foragido em Dois Irmãos do Buriti

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu nesta segunda-feira (04), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, mais de dez quilos de pasta base de cocaína que eram transportados no tanque de combustível de um carro de passeio. Um homem de 30 anos de idade, que conduzia o veículo, estava com um mandado de prisão em aberto e foi preso. Uma mulher que seguia como passageira também foi detida. Os dois de nacionalidade boliviana.



Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros o carro foi abordado. Durante entrevista o casal entrou contradição nas respostas por diversas vezes. Após alguns minutos eles afirmaram aos policiais que estariam transportando pasta base de cocaína no tanque de combustível do carro de passeio.



Em vistoria, os policiais chegaram até o entorpecente, que estava acondicionado em peças de ferro soldado. De acordo com o próprio condutor do veículo, a técnica visa tentar impedir que scanner de raio-x, utilizado pelas forças de segurança encontrem a droga, bem como os cães farejadores. Ao todo foram encontrados 10.6 quilos de pasta base de cocaína. O casal disse que pegou a droga em Corumbá e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 3,5 mil pelo transporte.



O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 543 mil, foi encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



