DOF apreende quase meio milhão em cabelos contrabandeados

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) frustraram um crime de contrabando na madrugada nessa quarta-feira (3), apreendendo cerca de 44 kg de cabelo humano de origem boliviana. O material estava em posse de um casal que seguia para Campo Grande em um ônibus intermunicipal.

O flagrante aconteceu durante uma blitz realizada na rodovia BR-262, na zona rural de Corumbá. A equipe do DOF abordou o coletivo e encontrou as bagagens suspeitas. Ao inspecionar as malas, os policiais localizaram 22 kg de cabelo humano em cada uma delas.

O casal não apresentou documentação legal para o transporte do material. Em depoimento, informaram que pegaram os cabelos na Bolívia e foram contratados para entregá-los na capital sul-mato-grossense.

Segundo o Capitão Neuri, Coordenador de Policiamento do DOF, essa não é a primeira vez que a corporação flagra o contrabando de cabelo humano. "Não está tão comum este tipo de crime, em razão da alta rentabilidade, pois os criminosos conseguem vender os cabelos dez vezes mais o que eles pagam na origem", afirmou o militar.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Corumbá. Os 44 quilos foram avaliados em R$ 440 mil.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e também da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em conjunto com o Exército Brasileiro.