DOF recupera caminhão furtado com carga milionária de maconha

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de quinta-feira (2), um caminhão carregado com 4.161 quilos de drogas durante uma ação de bloqueio na rodovia MS-295, em Iguatemi. O veículo, que havia sido furtado em Itaquiraí no dia 19 de fevereiro, foi recuperado sem que o condutor fosse localizado.

A apreensão ocorreu durante uma blitz rotineira na região. Ao receber ordem de parada, o motorista do caminhão desobedeceu e tentou fugir, iniciando uma perseguição que terminou alguns quilômetros à frente, com o abandono do veículo às margens da rodovia.

Na vistoria do caminhão, os policiais encontraram 174 fardos de maconha, totalizando 4.131 quilos, além de dois fardos de Skank, com 30 quilos da droga. O valor estimado da carga apreendida é de R$ 8,68 milhões.

A checagem dos agregados do caminhão revelou um registro de furto em Itaquiraí, confirmando a informação de que o veículo havia sido roubado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.

A operação que resultou na apreensão da droga e na recuperação do caminhão integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) e o Exército Brasileiro, no âmbito da Operação Ágata Fronteira Oeste II.

*Com informações do DOF