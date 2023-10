Dog In Box organiza feira de adoção neste sábado

No CBN Festas e Eventos deste sábado (21), José Marques recebeu a analista de e-commerce da Dog In Box, Jaqueline Jandre. O assunto foi a Feira de Adoção organizada pela Dog in Box, em conjunto com outros parceiros, neste sábado. Das 9h as 13h, quem for na feira e adotar um cãozinho, ganhará um brinde.

Além disso, Jaqueline também falou sobre a loja que começou em 2014 e se tornou o maior petcenter do estado, com três unidades na capital e duas no interior. Até o final do ano mais duas lojas devem ser inauguradas.

Ouça o programa na íntegra: