Dois funcionários são presos após furtar mais de R$1 milhão de banco

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros), deflagrou nesta segunda-feira, (11), a operação "Bypass”. Foram cumpridos mandados de prisão temporária contra dois indivíduos, que foram indiciados, por terem furtados mais de R$ 1 milhão, de instituição financeira de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, os criminosos, integrantes de uma organização criminosa, conseguiram subtrair aproximadamente R$ 1,3 milhão de um banco através da instalação de um dispositivo eletrônico fraudulento. A operação resultou na apreensão de possíveis instrumentos do crime e outras fontes de prova, além da prisão dos suspeitos, que foram indiciados pelos crimes de organização criminosa e furto qualificado mediante fraude com utilização de dispositivo eletrônico.

O delegado do Garras, Pedro Cunha, comentou sobre a dinâmica do crime. "Os valores aparentemente foram pulverizados em diversas contas bancárias, o que também caracteriza uma possível lavagem de dinheiro".

.A operação contou com o apoio do Centro Integrado de Operações de Fronteira, unidade vinculada à Coordenação Geral de Fronteiras e Amazônia da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CIOF/DIOPI/SENASP/MJSP).