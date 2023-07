Dois hospitais da Capital assinam convênio com a Energisa

Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), a Energisa implementará convênios de eficiência energética, com redução do consumo de energia e dos gases de efeito estufa associados a este consumo, nos hospitais Nosso Lar e Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), em Campo Grande.

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, assinou o acordo no dia 19 de julho com o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca, e o diretor administrativo, Aikel Wilson Gazal Junior. A unidade atua no tratamento de doentes mentais, dependentes químicos e pessoas carentes que necessitam de atendimento médico-hospitalar em Campo Grande, há 57 anos.

Já no dia 25 de julho, foi a vez do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) ser contemplado com o programa. O convênio foi assinado com a superintendente, Andrea Lindenberg, e com o gerente administrativo do Hospital, Carlos Alberto Coimbra.

O Humap, da rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), é considerado referência estadual em doenças infectocontagiosas e procedimentos de alta complexidade ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de ser utilizado como campo de prática para formação de acadêmicos de cursos da área de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hospital Nosso Lar

No Hospital foram implantadas as mudanças: sistema de iluminação: substituição de 45 projetores e 716 lâmpadas convencionais por projetores e lâmpadas de LED, além de sistema de condicionamento de ar: substituição de 46 equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes.

O investimento previsto para o programa é de R$ 286.000,00 e economia de energia prevista é de 106,58 MWh/ano.

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

No Humap, foram implantados: sistema de iluminação: substituição de 35 luminárias e 287 lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de LED; sistema de condicionamento de ar: substituição de 5 equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes e instalação de um sistema solar fotovoltaico.

O investimento previsto para o programa é de R$ 329.369,48 e economia de energia prevista é de 152,20 MWh/ano.