Dois novo procuradores são empossados em MS

Em cerimônia realizada no prédio Sede do Órgão, a PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) empossou nesta quarta-feira (21) dois novos procuradores do Estado.

Marcelo Rozendo Vianna e Gabriel Sousa de Vasconcelos foram aprovados no XIV Concurso Público para procurador do Estado e agora integram o quadro da instituição responsável pela representação judicial e extrajudicial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em tom de boas-vindas, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, fez o uso da palavra e destacou a importância do momento para Procuradoria. “Gostaria de dar as boas-vindas, que vocês possam somar a este nosso time. É uma honra estar dando posse mais uma vez a novos procuradores do Estado aprovados em nosso último concurso público”, disse Ana Ali durante a cerimônia de posse.

Durante o evento, o termo de compromisso foi conduzido pelo empossado Marcelo Rozendo Vianna que em posição de juramento anunciou seu comprometimento com a instituição. “Prometo cumprir fielmente os deveres da função de procurador do Estado, exercendo com dignidade e independência as minhas funções, cumprindo a Constituição do Estado e obedecendo a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e o estatuto dos procuradores do Estado”.

Participaram da cerimônia o procurador-geral adjunto do Contencioso Márcio André Batista de Arruda, o procurador-geral adjunto do Consultivo Ivanildo Silva Costa, a corregedora-geral Fabíola Marquetti Sanches Rahim, o corregedor-geral adjunto Dênis Miyashiro, entre outros procuradores do Estado.

A partir desta quarta-feira (21), os novos procuradores passarão por um curso de formação organizado pela ESAP (Escola Superior da Advocacia Pública) no qual terão acesso aos sistemas, procedimentos e aprendizado prático para o exercício e cumprimento da função.

*com informações da PGE/MS