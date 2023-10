Dólar alto alivia pressão negativa no mercado internacional da soja

O mercado da soja no Brasil segue bastante influenciado pela colheita nos Estados Unidos, mais acelerada que nos últimos anos e com qualidade ligeiramente melhor, a semeadura no Brasil (com atraso), feriado de uma semana na China e a disparada do Dólar.

A colheita norte-americana e o plantio brasileiro têm pressionado negativamente o mercado em Chicago, que atingiu nesta última terça-feira o patamar de preços mais baixos em 22 meses.

Por outro lado, a sinalização da economia internacional, em especial FED – Federal Reserve, de que as taxas de juros nos EUA devem seguir com estão, a alta recente do petróleo no mercado internacional. Internamente, a dinâmica fiscal brasileira preocupa, há notícias que o congresso quer aumentar o poder de decisão no orçamento. Alinhados, os fatores fazem o dólar disparar no Brasil, chegou a R$ 5,15 na terça-feira e, há pouco, (9h48) R$ 5,13. O dólar mais alto, acaba por aliviar os preços mais baixos da soja na Bolsa de Chicago.

