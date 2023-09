Don Júlio, o churrasco mais famoso do mundo

Quem aí é meat Lover? Amante de uma boa carne, um churrasco, o assado uruguayo, ou parrilla a moda Argentina. Tem gente que só de ouvir falar do tema já enche a boca d’água né?! Pois eu sou um destes, e estava contando com o dia de realizar o sonho em conhecer a casa de carnes premiada como a melhor do mundo.

Pois esse dia chegou, fui fazer um evento de gastronomia brasileira em Montevidéu na semana do 7 de Setembro, e no dia off resolvi pegar um Buquebus (um barco rápido) que liga a capital uruguaia a Buenos Ayres na Argentina. Três horas depois e estava lá! Na capital mais hermosa da América do Sul, a terra do tango de Gardel, da Evita Perón e das parrillas argentinas.

Consegui uma reserva pro Don Júlio. Este restaurante que em 2023 foi eleito o melhor restaurante de carnes do mundo pelo ranking World’s 101 Best Steak Restaurants. Também já esteve, em mais de uma oportunidade, entre os 15 melhores restaurantes do mundo pelo prestigiado 50 Best Restaurants. Além de ter sido eleita, pelo mesmo ranking, como o melhor restaurante da América Latina em 2020.

O Don Julio é mesmo um lugar formidável, fica dentro de um prédio do século 19, paredes repletas de estandes cheias de garrafas de vinho. A adega conta com mais de 15.000 rótulos. Um ambiente que apresenta um balanço perfeito do tradicional com o moderno. E a carne é, sem dúvida: extraordinária. Pedi um bife de chorizo ancho, que é mais gordinho, e estava no ponto perfeito.

Bem, se você quiser comer no Don Julio, recomendo que faça reserva com antecedência pelo site deles. Mas vou te dar uma dica que na maioria das vezes dá certo, pra quem não consegue reservas vale a pena tentar a sorte, chegando cedo e esperando a disponibilidade na porta do restaurante. Caso seja o seu caso, tente na hora do almoço pois é mais provável conseguir mesas, ainda que não seja garantido.

E por falar em sonhos e carne, tem um desejo que a muitos anos penso e realizarei esse final de semana, em conjunto com mais de 40 chefs renomados e assadores de várias partes do Brasil e do mundo. É o Festival Internacional da Carne. Venha desfrutar da nossa melhor carne no Parque de exposições Laucidio Coelho, nesta sexta, sábado e domingo! Durante todo dia com entrada franca.

