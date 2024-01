Dono de pizzaria é morto por engano e um dos suspeitos morre em confronto com a polícia

O dono de uma pizzaria em Sonora, assassinado no sábado (20) foi morto por engano, segundo um dos suspeitos. A Polícia Militar do município, há cerca de 360km da Capital, localizou os suspeitos em uma residência. Um deles entrou em confronto com os policiais, foi atingido e morreu no hospital. O outro confessou o crime e afirmou que o alvo seria um dos funcionários do estabelecimento.

O crime ocorreu por volta das 22h do sábado. Os dois homens chegaram de moto ao local, entraram na pizzaria e efetuaram os disparos. Eles ainda contaram com o apoio de um 3º homem, que estava em um veículo EcoSport, dando cobertura.

O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel, falou sobre o caso na coletiva de imprensa realizada hoje (22). “Eles tinham como objetivo a morte de um funcionário, por entender que aquele funcionário fazia parte de uma facção rival a deles”, afirmou o delegado durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (22). Segundo Gurgel, a vítima tinha características parecidas com o funcionário que seria o alvo dos suspeitos, entre elas, as tatuagens.

Na residência onde os suspeitos estavam, foram encontrados entorpecentes, dinheiro, uma balança de precisão, armas de fogo e munições. Além dos três suspeitos, haviam outras seis pessoas na casa, incluindo dois menores de idade. Eles negaram participação no crime, mas confessaram envolvimento com o tráfico de drogas na região.

