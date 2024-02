Para não perder nenhum conteúdo de vista e aproveitar o máximo rendimento no ano escolar, estar atento à saúde oftalmológica das crianças é fundamental. De acordo com o oftalmologista, Luiz Taranta, após os quatro anos as crianças começam a demandar mais a visão no ambiente escolar. Acompanhe as orientações do médico para este começo de ano letivo.

