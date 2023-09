Dores nas mamas: quando se preocupar?

No quadro CBN Saúde desta quinta-feira (21), a convidada foi a mastologista Thaís Daltoé Inglez que falou sobre as dores nas mamas e a saúde dessa pate do corpo feminino.

Inúmeros fatores influenciam nessas dores, como exercícios físicos, alimentação, estresse e também a Tensão Pré-Menstrual (TPM). Mastologista afirma que a dor é um sintoma frequente, já que cerca de 60 a 70% das mulheres ao longo da vida reprodutiva apresentam esta queixa. Porém, apenas 10 a 20% das pacientes experimentarão uma mastalgia severa.

A médica também falou sobre câncer de mama, tratamento e sintomas. Confira na íntegra: