Dos 51 prefeitos do PSDB, apenas 27 podem concorrer à reeleição

O PSDB busca mais prefeitos, em condições de concorrer a reeleição, e lideranças políticas de outros partidos para reforçar o seu projeto de controlar a administração da maioria dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Nunca na história política do Estado, um partido conseguiu engrossar as suas fileiras com a 60% dos prefeitos.

Não adianta, porém, ter grande número de prefeitos se nem todos podem concorrer à reeleição. O partido vai precisar de reforços de lideranças com potenciais para ganhar uma disputa eleitoral.

Tanto é que preocupação do ex-governador Reinaldo Azambuja é não deixar brecha para os adversários atropelarem o PSDB nas eleições. Isto porque, dos 51 prefeitos filiados, 24 estarão fora da disputa no pleito de 2024, por já estarem no exercício do segundo mandato.

Continue Lendo...

A avaliação é que se o PSDB não tem em seus quadros candidatos para derrotarem os prefeitos em determinados municípios, procura atraí-los para o ninho tucano. De virtuais adversários, se transformariam em potenciais candidatos à reeleição pelo PSDB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E nos municípios sem um candidato de peso, o PSDB faria aliança até com o PT para se manter no poder. Não é a toa, citando como exemplo, que Azambuja está em busca de um candidato forte em Dourados, pólo político estratégico para o PSDB por ser o maior colégio eleitoral do interior do estado. Postulantes, no entanto, não faltam dentro do ninho tucano. Dois deputados estaduais, Zé Teixeira e Lia Nogueira, além do federal Geraldo Resende, estão brigando para serem escolhidos. Mas parece que nenhum deles agrada a cúpula do partido por não serem tão competitivos.

O alvo do partido é o deputado estadual Marçal Filho, do PP, que nas pesquisas para consumo interno do PSDB, lidera a preferência do eleitorado de Dourados. O sonho dele é ser prefeito da cidade, mas não conta com respaldo da direção do partido, que prefere apoiar a reeleição de Alan Guedes. Isso o deixou muito insatisfeito. Ele se sentiu desprezado. Azambuja até conversou com Marçal para se filiar ao PSDB.

Confira na íntegra: