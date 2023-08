Douradense segue invicta no UFC

Na luta de abertura do UFC 292 em Boston, nos Estados Unidos, a sul-mato-grossense Karine Silva finalizou sua oponente ainda no primeiro round.

“Killer”, apelido de Karine, é natural de Dourados, e enfrentou a ucraniana Maryna Moroz, na primeira luta da noite, pela categoria Peso-Mosca feminino, categoria que vai até 56,7kg.

Essa foi a segunda vez que as lutadoras se enfrentaram. Em 2014, em uma outra organização a ucraniana, cuja a principal característica é o boxe, finalizou a brasileira com uma chave de braço.

Continue Lendo...

A “revanche” começou com Karine impondo o ritmo da luta. Mesmo tendo a base no Jiu-Jitsu, Karine derrubou Moroz com um cruzado de esquerda ainda no primeiro round. E no final do round,“Killer” encaixou uma guilhotina e finalizou a ucraniana, faltando apenas um segundo para o término do primeiro round.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Karine Silva chega a três vitórias dentro do UFC, e oito vitórias consecutivas. Com a finalização no primeiro round, Karine se tornou a primeira lutadora a vencer três combates seguidos por finalização no round inicial, na história do UFC.

UFC 292

O UFC 292 teve a participação de mais quatro brasileiros. A também lutadora do Peso-Mosca, Natália Silva venceu por unanimidade, Andrea Lee. Ainda no card preliminar, Gregory “Robocop” Rodrigues, nocauteou o russo, Denis Tiuliulin, no primeiro round.

No card principal, os brasileiros não se deram bem. Pedro Munhoz foi derrotado pelo equatoriano Marlon Vera.

E na lua co-principal da noite, a brasileira Amanda Lemos foi superada pela chinesa Zhang Weili, na disputa do cinturão do Peso=Palha feminino. A luta estabeleceu dois recordes.

Weili desferiu 296 golpes significativos na brasileira, recorde feminino da organização. Enquanto Amanda Lemos conseguiu conectar apenas 29 golpes, sendo a maior diferença de golpes da história.