Dourados Atlético Clube se prepara para estreia no Estadual

Quase onze meses de bola parada desde o último jogo do campeonato sul-mato-grossense. Gramado vazio, nenhum grito de gol. Sem o barulho das torcidas. Para os amantes do esporte e principalmente do futebol estadual foram meses de agonia. Mas a espera acabou, o campeonato estadual está chegando e o time douradense, o Dourados Atlético Clube (DAC), já está em campo para preparação física.

Integrante do grupo B, o time faz a primeira partida no dia 22 de janeiro, como mandante, contra o Aquidauanense. Na chave ainda estão Operário Atlético Clube, Náutico MS e Novoperário de Campo Grande.

O técnico Chiquinho Lima, que assumiu o clube durante o estadual 2022, segue no cargo e trabalhou diretamente na montagem do elenco para esse ano, direcionando uma renovação quase que completa no elenco para essa temporada.

Dos que disputaram o último campeonato estadual, apenas os meias-atacantes Robinho e Gabriel Marinheiro e o atacante Flaviano estão de volta.

Entre as contrações está o zagueiro Alemão, campeão estadual pelo Costa Rica em 2021. Agora vestindo a camisa do time douradense, ela aposta na qualidade do elenco.

Com alguns dias de atraso na formação da equipe e no início dos treinamentos, o preparador físico do DAC vai ter que trabalhar de forma intensiva para deixar o time em condições ideais para competição.

Mas assim como no ano passado, o time douradense esbarra em situações burocráticas em ralação ao Estádio Douradão. E como jogar em casa ao lado da torcida é um fator positivo na competição, a expectativa é que dessa vez tudo se resolva de uma forma mais rápida.

Em 2022, o Dourados Atlético Clube terminou na 4ª colocação. Agora é focar na preparação para fazer uma boa estreia.