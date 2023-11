Dourados Brilha 2023 começa com luzes, fogos e Praça Antônio João lotada

Nem o tempo instável impediu que a Praça Antônio João estivesse lotada neste sábado (25) para a primeira noite da tradicional comemoração de fim ano, o Dourados Brilha 2023, que foi aberto com dez dias de antecedência e vai movimentar o centro da cidade, para ajudar a fomentar a economia do município.



Segundo números da Guarda Municipal de Dourados, aproximadamente dez mil pessoas passaram pelo local e pode presenciar o show de luzes, fogos de artifício (caiu até neve na praça) e ainda a apresentação do Coral Municipal e o show com o grupo de pagode Não Tem Hora.



O Dourados Brilha foi oficialmente aberto pelo prefeito Alan Guedes que puxou a contagem regressiva para o acendimento das luzes de Natal e as bênçãos do pastor Ildemar de Oliveira e do padre Leão Kolbe. A festa ficou completa com a presença do Papai Noel, que encantou as crianças presentes.



“Hoje temos muita gente para agradecer pela realização desta festa que está começando, mas principalmente todas essas pessoas que, mesmo com a perspectiva de chuva, saíram de suas casas e vieram aqui prestigiar a festa e a cidade de Dourados”, afirmou Alan Guedes, acompanhado da equipe de secretários e diversos vereadores que prestigiaram a abertura da festa.



A novidade do Dourados Brilha foi a roda gigante com 16 metros de altura e o passeio gratuito que caiu nas graças dos visitantes. A fila para poder ver a Praça Antônio João do alto saia do espaço reservado e ocupava um quarteirão pela rua Joaquim Teixeira Alves. O brinquedo vai funcionar durante todo o período do Dourados Brilha, até o dia 22 de dezembro.



A secretária Mayara das Neves Silva, moradora do bairro Izidro Pedroso, estava com o namorado e a família e gostou do que viu no centro de Dourados. “Está tudo muito lindo, caprichado. Realmente esse ano valeu a pena todo o investimento”, disse. Segundo ela, toda decoração do centro da cidade vai fazer com que venha outras vezes, inclusive para fazer compras. “É um grande incentivo, com certeza iremos voltar”, completa.



Os comerciantes e expositores comemoram o movimento da primeira noite e têm excelente expectativa para o fim do ano. Roberto Piccolo é um desses comerciantes e elogiou a organização da Prefeitura de Dourados. “A estrutura está melhor que no ano passado e isso deve ter reflexo nas vendas que também esperamos que seja alta, superando 2022”, afirmou. Segundo ele, trazer seu negócio para o Dourados Brilha é uma medida acertada. “É um investimento que vale muito a pena”, conclui.

*Com informações: Prefeitura de Dourados