Dourados é o quarto município do país a receber mais imigrantes venezuelanos de acordo com a ONU

Iniciou na segunda feira, a fase de inscrição e entrega de documentos do processo seletivo da secretaria municipal de assistência social para formar cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais que atuem na política socioassistencial, para trabalhar com migrantes e refugiados.

Há vagas para os cargos de assistente administrativo e orientador social, ambos com exigência de nível médio completo, carga horária de 30h e remuneração de R$ 1.959,73. Podem se inscrever também os interessados nos cargos de nível superior: assistente social, psicólogo e pedagogo. Todos com carga horária de 30h e salário de R$ 5.066,11.

Dados do ministério da cidadania divulgados no fim do ano passado identificaram que pelo menos 67% dos 5.177 imigrantes venezuelanos recebidos em Mato Grosso do Sul por meio da operação acolhida - iniciada em 2018 - seguiram para Dourados. O município como foi o quarto destino com maior efetivo no país, atrás somente de Curitiba, Manaus, e São Paulo.

Mato Grosso do Sul já interiorizou 5.177 venezuelanos, desse total Dourados recebeu 3.513 imigrantes.

Em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade recebeu o certificado MIGRACIDADES, documento concedido pela Organização Internacional para as Migrações, uma agência da ONU, Organizações das Nações Unidas, para esse assunto. O município cumpriu as diversas etapas do processo de governança migratória.