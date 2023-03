Dourados inicia a Campanha Municipal de Combate à Tuberculose

O Centro de Referência Municipal em Tuberculose e Hanseníase, ligado Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, realiza a Campanha Municipal de Combate à Tuberculose, que acontece durante todo o mês de março, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, no dia 24. A ação tem objetivo de alcançar toda a população, principalmente, os grupos considerados de maior risco como como indígenas, pessoas que vivem em situação de rua, imunossuprimidos e institucionalizados.

Entre as atividades programadas na campanha estão ações educativas para alertar a sociedade civil sobre sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde; mobilizar os profissionais para busca ativa de casos novos para diagnósticos e tratamentos precoces; realizar exame dos contatos como forma de interromper a cadeia de transmissão; realizar coleta de escarro dos pacientes com tosse por três semanas ou mais e encaminhamento do material para o laboratório do CRTH e divulgar a oferta de tratamento completo no SUS.

Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos. A forma extrapulmonar, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV.

Apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. A doença é responsável por mais de um milhão de mortes por ano.

Em 2022 foram notificados em Mato Grosso do Sul 988 casos, com incidência de 34,9 casos por 100 mil habitantes, coeficiente acima do nacional para o mesmo período. Dentre eles, 129 foram de residentes no município de Dourados, representando o segundo maior número de notificações da doença no Estado.

Apesar de a tuberculose ter tratamento gratuito e cura, a falta de informação dificulta o diagnóstico precoce. Os principais sintomas ou sinais de casos suspeitos de tuberculose são: tosse por três semanas ou mais; falta de apetite e/ou emagrecimento; febre baixa, geralmente à tarde; suores noturnos; cansaço, dores no peito e falta de ar.

Caso alguém apresente qualquer um dos sinais ou sintomas suspeitos de tuberculose, deve procurar a Unidade de Saúde e solicitar uma avaliação. Em caso de dúvida no diagnóstico, o paciente será encaminhado ao Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase.

