Dourados oferece tratamento gratuito no combate ao uso de álcool e drogas

O uso abusivo de álcool e drogas é um problema que preocupa a todos e atinge não apenas os usuários, mas seus familiares e amigos. Mais do que isso, é uma questão de saúde pública que afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Para amenizar os efeitos do vício e oferecer novas oportunidades para que os usuários possam ser reabilitados e ter maior qualidade de vida, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) oferecem um atendimento multidisciplinar, referência na região e inteiramente gratuito, através do trabalho desenvolvido no CAPS AD.



A psicóloga Michele Cristiane Falavigna, coordenadora administrativa do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), explica que o local possui uma equipe multidisciplinar, com médicos clínicos e psiquiatras, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educador físico, além da equipe administrativa e de apoio.



“Aqui realizamos o acolhimento, consultas, atividades em grupos, individuais e oficinas. Nosso atendimento é porta aberta, onde as pessoas podem vir a qualquer momento, dentro do horário de funcionamento”, conta.



Dentro da dinâmica do atendimento, a família também é acolhida e orientada para saber como lidar com o usuário.



O CAPS AD conta com uma estrutura de ponta, espaço amplo com quadra esportiva, piscina, área de lazer, salas para oficinas, áreas de descanso, salas para acompanhamento médico e muito mais. Com isso, a equipe desenvolve trabalhos internos e externos, como atendimento individual, oficinas terapêuticas, grupos de apoio, atenção familiar e ministração de medicamentos.



Atualmente a unidade se enquadra no nível II, entretanto, uma ampliação está em andamento para o funcionamento no nível III, onde será possível o atendimento 24 horas e internações no local.



“O atendimento é gratuito e aberto à toda população, as pessoas podem buscar atendimento diretamente no CAPS, ou através de encaminhamento médico ou jurídico”, explica Michele.



O CAPS AD atende das 7h às 17h, à Rua Gustavo Adolfo Pavel, 2.655, no bairro Jardim Vital, em Dourados. O atendimento é para homens e mulheres a partir de 18 anos, ou em caso de extrema urgência ou necessidade, pacientes de 16 e 17 anos.



Além do AD, Dourados ainda possui outros dois CAPS, o de Transtornos Psíquicos e o Infantil, todos com atendimento porta aberta.