Dourados recebe encontro regional do PPA nesta sexta-feira

A Prefeitura de Dourados convida a toda população para participar do segundo encontro regional para discussão do Plano Plurianual (PPA) de Mato Grosso do Sul, que estabelece o planejamento das ações do Governo do Estado para os próximos quatro anos. O encontro acontece na tarde desta sexta-feira (23), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Através do PPA o Governo do Estado promove o planejamento e gestão das políticas públicas, com maior transparência, participação da sociedade e eficiência na alocação de recursos públicos. Ao todo serão realizados sete encontros nas cidades-sedes, entre elas está Dourados, maior e mais populoso município do interior do Mato Grosso do Sul.

“O encontro do PPA é a oportunidade da população ser ouvida, participar, expressar sua opinião e apontar as áreas que mais necessitam da atenção do Estado. Por isso, reforço o convite para que todos participem deste encontro na construção de um MS melhor para todos nós”, explica o prefeito Alan Guedes.

O ciclo teve início no dia 20 de junho, em Três Lagoas, e segue até o dia 7 de julho. Além de Dourados os encontros serão realizados em Campo Grande, Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí.

Além das reuniões, a participação da população pode ser feita de várias maneiras, entre elas, um canal online, desenvolvido pela STI disponível no link http://voceparticipa.ms.gov.br/.