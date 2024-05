Dourados recebe R$ 21 milhões para revitalizar ruas da cidade

Mais de R$ 21 milhões serão investidos na revitalização de ruas de Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Os recursos são provenientes de dois convênios firmados entre a Prefeitura Municipal e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), autarquia ligada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog).

O convênio de número 507/2024 refere-se à execução de obras de infraestrutura urbana, incluindo restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária no quadrilátero entre as ruas Itamarati e Áurea de Mattos Carvalho e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira – Setor 8. Este convênio destina R$ 10.939.268,64 para a Prefeitura tocar as obras na cidade.

Já o convênio de número 504/2024, no valor de R$ 10.193.835,74 será aplicado na execução de obras de infraestrutura urbana, abrangendo restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária no quadrilátero entre as ruas Cuiabá e Itamarati e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira – Setor 7.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, destacou a importância dos investimentos para Dourados: "O Governo do Estado tem investido de forma significativa em Dourados, visando melhorar a qualidade de vida dos seus moradores e fomentar o desenvolvimento local. Esses convênios são mais uma demonstração do nosso compromisso com a infraestrutura urbana da cidade".

*Com informações da Agesul