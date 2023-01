Dourados será polo de inovação de empresas de bases tecnológicas responsáveis

Mais importante centro agropecuário de uma região composta por mais de um milhão de habitantes, Dourados caminha para ser um centro de inovação do agronegócio em Mato Grosso do Sul e no País. Por abrigar universidades, cooperativas, centros de pesquisa como a Embrapa, a organização do ecossistema dessas instituições vai começar a ser elaborado com a proposta de potencializar o desenvolvimento do agronegócio. A ideia foi apresentada pela gerente regional do Sebrae, Vanessa Reis, e pela diretora técnica Sandra Amarilha, durante encontro com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes.

Como o agronegócio é um dos setores que mais movimenta a economia brasileira, cresceu nos últimos anos o número de startups dedicando tempo e recursos para desenvolver soluções voltadas ao agronegócio. Nessa perspectiva o Sebrae MS quer reunir as instituições para fazer com que Dourados seja um centro de inovação do agronegócio.

Como o Sebrae dispõe do programa Startup Agritech destinado a soluções para o agro, o próximo passo, segundo a gerente Vanessa Reis, é a de conhecer locais que já trabalham com essa temática, como é caso de Piracicaba (SP), para então organizar as instituições que fomentam o setor: cooperativas, Sebrae, Senar, Sindicato Rural, Embrapa, IFMS, universidades.

Piracicaba é a cidade brasileira que respira inovação no agronegócio. Isso tem a ver diretamente com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), uma das melhores instituições de ensino de ciências agrárias do mundo, e que por conta disso, ao seu redor formou-se todo um ecossistema de empresas de base tecnológica responsável por soluções para diversos segmentos do agronegócio.

Como Dourados abrange uma região promissora do campo, a proposta é a de criar na cidade um grupo de startups do agro. Reunir tecnologias, inovações do Agro, fomentar esse setor para empresas inovadoras se instalarem no município e que façam os jovens e empreendedores a pensar na inovação e tecnologia do campo.

O presidente do Sindicato Rural Angelo Ximenes defendeu a ideia. Para ele, o fortalecimento das instituições, trabalhado em conjunto somado às startups vai auxiliar na resolução de problemas, na redução de custos e na otimização de esforços da agropecuária e da agroindústria.

Novas reuniões com a participação de instituições ligadas ao setor do agro serão realizadas com a proposta de elaborar o programa Agritech em Dourados.