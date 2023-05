Dovalle desenvolve ritmo único em Campo Grande

O CBN Cultural desta sexta-feira (12) recebeu o cantor e compositor, Dovalle, artista que desenvolve seu trabalho único e autoral há anos em Campo Grande. Em 2021, o artista se apresentou no Som da Concha, no Festival Campão Cultural e foi o vencedor do Festival Batalha de Bandas. Já em 2022, Dovalle lançou seu primeiro DVD e fez seu primeiro show fora do estado, na 'Virada SP' em Ilha Solteira. Com a carreira movimentada nos últimos anos, o músico veio à rádio que toca notícia para contar mais sobre sua história.

Confira a entrevista ao vivo: