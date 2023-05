Duas novas academias ao ar livre são entregues na capital

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (18), mais duas academias ao ar livre nas regiões da Vila Fernanda e Alves Pereira. Esta é a sétima entrega do ano, das unidades que fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande, que atende as sete regiões da Capital.

De acordo com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), até maio deste ano, famílias dos bairros Campo Belo, Carandá Bosque, Jardim das Hortênsias, Piratininga e setor 4 do Aero Rancho receberam a instalação dos equipamentos.

As instalações recebem aparelhos de academias como simulador remo duplo; supino, rotação duplo vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador remo individual e simulador cavalgada duplo.

Com esta nova academia, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) completa 74 unidades instaladas. As áreas de lazer estão localizadas por toda a Capital, dentro das sete regiões da cidade, e nos dois distritos.

Todas as academias possuem adesivos com informações para acesso a um QRcode com orientações do uso de cada aparelho, por meio de vídeo. Este procedimento de acesso à rede eletrônica é uma parceria com a Agência Municipal de Tecnologia (Agetec).

Iluminação

Além dos equipamentos para exercícios, foram instalados 18 postes de iluminação e 68 luminárias de LED, garantindo totais condições para que as tradicionais partidas de futebol e as caminhadas aconteçam também no período noturno.

As academias pertencem ao Movimenta Campo Grande, e têm o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

*Com informações da Funesp