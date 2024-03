Duas unidades de saúde abrem, neste sábado, para atualização do cartão de vacina

Com o objetivo de garantir atendimento para a atualização do cartão de vacina da família, duas unidades de saúde realizam atendimento neste sábado (09), durante todo o dia em Campo Grande. Todas as vacinas do calendário de adultos e crianças, estarão disponíveis, incluindo dengue - para crianças e adolescentes com idade entre 10 a 14 anos - e Covid-19. A única exceção é para vacinas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, é importante que a população mantenha as vacinas em dia, sobretudo as crianças. “Pedimos para que os pais e responsáveis aproveitem a oportunidade para levar os pequenos para se vacinar. A vacina é a arma mais eficaz que nós temos contra as doenças”, diz.

De acordo com o calendário da Sesau, a imunização acontecerá na USF Jockey Club e na UBS 26 de Agosto, das 7h às 17h. Equipes da secretaria com um ponto itinerante no Centro de Exposições Albano Franco, que funcionará das 9h às 16h. Especificamente neste local não haverá vacinação da dengue, apenas as demais vacinas do calendário.